Фото: facebook.com/bogdan.butkowski

У Тернополі в вівторок, 21 грудня, у пам'ятник Степану Бандери на вулиці Соломії Крушельницької кинули яйцем. Це другий акт вандалізму проти цього пам'ятника за тиждень - минулого вівторка його облили червоною фарбою.

"Історія з вандалами набула нового продовження. Цього разу пам'ятник осквернили яйцем! Очевидно, що це ворожі провокації і гастролери з Житомира були лише знаряддям в руках кремлівських ляльководів! Нагадую, що наближається 1 січня, день, коли народився провідник української нації", - повідомив депутат Тернопільської облради Богдан Бутковський у фейсбуці.

Хуліганів, які пошкодили пам'ятник 14 грудня, уже знайшли. На сайті місцевої поліції повідомляється, що ними виявились двоє 21-річних жителів Житомира, їм повідомили підозру за ч.3 ст.297 (наруга) Кримінального кодексу.

Фото: tp.npu.gov.ua

Нагадаємо, що пам'ятник Бандері в Тернополі розташований перед обласною державною адміністрацією. Його встановили у 2008 році напередодні 100-річчя від дня народження Бандери.

Степан Бандера народився в 1909 році в селі Старий Угринів (нині – Калуський район Івано-Франківської області) у родині місцевого священника. У 1940 він очолив Організацію українських націоналістів.

Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським 15 жовтня 1959 року.

Третій президент Віктор Ющенко в останній рік своєї каденції підписав указ про присвоєння Бандері звання Героя України. Через кілька місяців при Вікторі Януковичі Донецький окружний адміністративний суд визнав цей указ незаконним і скасував.

Чинний президент Володимир Зеленський уникає прямої відповіді на питання про ставлення до особистості Степана Бандери.