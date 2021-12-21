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П'ять поїздів затримуються через загоряння локомотива на перегоні Бурштин – Букачівці та ДТП

Негода на рух поїздів наразі не вплинула.

П'ять поїздів затримуються через загоряння локомотива на перегоні Бурштин – Букачівці та ДТП
Фото: Александр Рудоманов

АТ "Укрзалізниця" повідомляє про затримки п'яти поїздів через загоряння локомотива вантажного поїзда та ДТП. Зазначається, що негода на рух потягів не вплинула.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Наразі відстають від графіка на 2:45 год. поїзд №96 Київ – Рахів, на більш ніж 1:30 год №125 Рахів –Миколаїв, №15 Харків – Рахів та №7/8 Київ – Чернівці та на 40 хв поїзд № 701 Чернівці – Львів. Ці затримки пов’язані з ліквідацією наслідків загоряння локомотива вантажного поїзда на перегоні Бурштин – Букачівці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини інциденту встановлюються", – йдеться у повідомленні.

Також на рух поїздів вплинула ДТП, яка сталося в ніч з 20 на 21 грудня на переїзді поблизу станції Івано-Франківськ. Водій автівки не впорався з керуванням та зіткнувся з переїзним огородженням. Внаслідок аварії зазнали травм водій автомобіля та три пасажири. Їх було госпіталізовано.

"Укрзалізниця вживає всіх заходів, щоб у найкоротші терміни ліквідувати наслідки снігової негоди. Зокрема, залізничники очищають від снігу вокзали, станції, колії та платформи. Закликаємо пасажирів під час планування поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови. Також просимо бути уважними та слухати оголошення на вокзалах", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки подорожей на новорічні свята.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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