"Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів до новорічних свят

У зв’язку з підвищеним попитом у період новорічних свят "Укрзалізниця" призначає шість додаткових поїздів.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Так, призначено потяги:
- №266/265 Київ – Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
- №222/221 Херсон – Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
- №123/124 Київ – Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня.
№239/240 Київ - Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45.
№170/253 Київ - Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.
№173/192 Київ - Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, у Львів прибуватиме о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки на новорічні свята - це, переважно, обласні центри Західної України.