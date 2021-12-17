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У Броварах поліція затримала чоловіка, якиї напав на конвоїрів та втік з-під варти

31-річний підсудний втік під час конвоювання на службовому автомобілі до Броварського міськрайонного суду.

У Броварах поліція затримала чоловіка, якиї напав на конвоїрів та втік з-під варти
Фото: t.me/mvs_ukraine

Поліція Київської області затримала підсудного, який напав на конвоїрів та втік з-під варти.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що сьогодні, близько 12:55 години, під час конвоювання на службовому автомобілі до Броварського міськрайонного суду 31-річний підсудний напав на двох працівників конвою та втік.

На його пошуки було орієнтовано усі наряди поліції Київщини, введено спеціальну поліцейську операцію.

"Завдяки злагодженим діям поліцейських зловмисника затримано. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 28 травня з зали Ірпінського міського суду втік підозрюваний, уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли. Чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій). 30 травня його затримали.

У січні на Миколаївщині рецидивіст із 10 судимостями втік із виправного центру на мопеді.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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