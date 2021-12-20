У "Дії" дозволили згенерувати ще три типи COVID-сертифікатів

Відсьогодні на порталі Дія можна згенерувати ще три типи COVID-сертифікатів: на підставі результату ПЛР-тесту, про одужання та дитячий. Про це повідомляє пресофіс Мінцифри.

"Згенерувати сертифікат дуже легко та зручно, оскільки в жовтні Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів. Тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема й Дія.Підпис, для якого було треба підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо згоди користувача", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згенерувати сертифікат на порталі можна у кілька етапів:

Авторизуватися на порталі Дія: https://diia.gov.ua/.

Обрати розділ "Послуги" - "Здоров’я" та обрати потрібний тип сертифіката: "COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест" чи "Сертифікат про одужання від COVID-19"

Дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Повідомляється, що дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у розділі "Здоров’я" - "COVID-сертифікат про вакцинацію". З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися на порталі через BankID, якщо вже мають банківську картку. А якщо в дитини ще немає паспорта, це можуть зробити батьки.

COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту діятиме 72 години з моменту здачі аналізу. COVID-cертифікат про одужання можна отримати не раніше 15-го дня після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 та внесення даних в ЕСОЗ. Такий COVID-сертифікат буде чинним 105 днів від дати встановлення діагнозу.

Нагадаємо, що з 8 листопада в Україні запровадили сертифікат про одужання від коронавірусу. Згенерувати сертифікат у "Дії" можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.