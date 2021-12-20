По всьому місту фіксують затори та ДТП.

Фото: facebook.com/operative

У Києві ввечері в понеділок, 20 листопада, почався сильний снігопад, що одразу призвело до значних заторів на дорогах. На картах Google Maps повідомляється про десятки дорожньо-транспортних пригод по всьому місту.

Фото: facebook.com/operative

Фото: facebook.com/operative

Пресслужба мера Києва Віталія Кличка повідомила, що на вулиці міста вийшли близько 300 спецавтомобілів комунального підприємства "Київавтодор". Вони обробляють дороги, мости та тротуари протиожеледними засобами.

Міський голова закликав водіїв бути обережними та не паркувати машини там, де вони заважатимуть снігоприбиральній техніці розчищати дороги і проїзди.

Фото: facebook.com/operative

Фото: t.me/kyiv_n

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Києві очікується значне похолодання. Уже вночі температура знизиться до 9-11 градусів морозу, вдень буде до 7-9 градусів морозу. На дорогах столиці очікується ожеледиця. Можливий невеликий сніг.

Холодна погода з морозами утримається також в середу і четвер.

В Києві почали працювати перші пункти обігріву, де можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю. Кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.