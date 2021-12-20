Окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. В напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, в неділю, 19 грудня, в зоні ООС упродовж дня не стріляли. В суботу 18 грудня у зоні бойових дій окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, у половині випадків застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що у плані оборони України у разі вторгнення Росії вперше прописали дії для кожної інституції та структури.