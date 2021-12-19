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Через ковід спостерігалося різке зростання лікарняних, – Шмигаль

Уряд виділив 1,75 млрд грн на ці виплати.

Через ковід спостерігалося різке зростання лікарняних, – Шмигаль
Фото: uozkmr.gov.ua

Кабінет міністрів України цього тижня виділив 1,75 млрд грн Фонду соціального страхування на виплати лікарняних.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“У зв’язку з пандемією спостерігалося різке зростання листків непрацездатності”, – йдеться у повідомленні.

Відтак Уряд виділив додаткові кошти, аби ФССУ виплатив допомогу всім, хто цього потребує.

“Розрахунково, ця сума дозволить здійснити виплати для 330 тисяч застрахованих осіб. Після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть оперативно спрямовані на виплати допомог”, – додав очільник українського уряду.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування не оплачуватиме лікарняні працівникам, відстороненим від роботи через їхню відмову або ухилення від обов'язкової вакцинації проти COVID-19.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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