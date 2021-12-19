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“Тисяча за вакцинацію”: Кіберполіція відстежуватиме усі підозрілі виплати

Проєкт реалізується лише у Дії, наголосили у Мінцифрі.

“Тисяча за вакцинацію”: Кіберполіція відстежуватиме усі підозрілі виплати
Фото: biz.today.ua

Проєкт єПідтримка, учасники якого можуть отримати 1000 грн за повний курс вакцинації, реалізується лише у програмі Дія.

На цьому у соцмережі Facebook наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати, зауважив він.

“Програма реалізується виключно в застосунку Дія. Тому не ведіться на шахраїв”, – написав міністр.

Витратити гроші ті на категорії товарів та послуг, яких немає в переліку, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо.

“Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють”, – розповів очільник відомства.

Розплачуватися можна буде онлайн і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть її під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрям її бізнесу. У разі оплати карткою єПідтримка він має збігтися з одним із кодів, вказаних у постанові.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня в Україні офіційно стартував проєкт єПідтримка, учасники якого можуть отримати 1000 грн за повний курс вакцинації. 

8 грудня закон про спрямування коштів на програму "єПідтримка" був підписаний президентом. 1000 гривень із віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

Зареєстровані у "Дії" після перевірки на відповідність встановленим критеріям можуть відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування. 

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.

Наразі тисячу за вакцинацію спочатку можна отримати тільки з додатком "Дія".

13 грудня президент Володимир Зеленський заявив про розширення програми. Він пообіцяв, що пенсіонери зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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