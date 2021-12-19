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На Хмельниччині у пожежі загинуло двоє чоловіків

Попередня причина пожежі – куріння напідпитку.

У селі Рідка Хмельницької області у пожежі загинули двоє чоловіків.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Надзвичайники з’ясували, що осередок загорання знаходиться в житловій кімнаті, в якій під час проведення розвідки виявили тіла двох загиблих. 

Як вдалося встановити пізніше, це 62-річний власник оселі та його 61-річний друг.

Фото: ДСНС

О 07:41 пожежу вдалося локалізувати, а о 07:50 – ліквідувати. Полум’я встигло знищити 80 кв. м оселі.

За попередньою версією фахівців, причиною пожежі могла стати необережність під час паління в нетверезому стані. 

Встановлення остаточних обставин події наразі триває.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у листопаді у селі Медисівка недалеко від Теофіполя на Хмельниччині у приватному одноповерховому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули чотири маленьких дитини. Найстаршій дитині було шість років.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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