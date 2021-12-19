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Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки

Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Фото: dpsu.gov.ua

Російській акторці заборонили в’їзд в Україну. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Росіянка прилетіла у міжнародний аеропорт “Бориспіль” авіарейсом з Варшави.

Під час оформлення прикордонники встановили, що вона порушувала порядок в’їзду на територію тимчасово окупованого Криму.

Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.

За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україну прикордонники не пропустили.

Крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

Акторка повернулася назад зворотним рейсом.

Нагадаємо, у грудні Державна прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну російському гітаристу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Зазначимо, порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком автоматично порушує українське законодавство.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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