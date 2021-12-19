Сьогодні в Україні офіційно стартував проєкт “Тисяча за вакцинацію”

Заявку необхідно подати в період з 19 до 29 грудня включно.

Сьогодні, 19 грудня офіційно стартує проєкту єПідтримка, учасники якого можуть отримати 1000 грн за повний курс вакцинації.

Про це нагадали у Мінцифрі.

“Оновлюйте застосунок і приєднуйтеся також, щоб подати заявку на отримання 1000 грн у застосунку Дія в декілька кліків. Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років та мати “зелений” сертифікат про вакцинацію в застосунку Дія”, – йдеться у повідомленні.

Аби подати заявку на виплату, потрібно оформити спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Далі – авторизуватися та оновити до останньої версії застосунок Дія і переконатися, що у застосунку ви маєте “зелений” COVID-сертифікат.

У розділі “Послуги” потрібно обрати пункт “єПідтримка”, а далі обрати картку для оплати

“Очікуйте зарахування коштів від Мінекономіки протягом 10 днів”, – зазначили у відомстві.

Заявку необхідно подати в період з 19 до 29 грудня включно. Гроші можна витратити на книжки, спортзал квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України. Нагадаємо, 8 грудня закон про спрямування коштів на програму "єПідтримка" був підписаний президентом. 1000 гривень із віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

Зареєстровані у "Дії" після перевірки на відповідність встановленим критеріям можуть відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування.

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.

Наразі тисячу за вакцинацію спочатку можна отримати тільки з додатком "Дія".

13 грудня президент Володимир Зеленський заявив про розширення програми. Він пообіцяв, що пенсіонери зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби.