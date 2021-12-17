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В Італії почалася вакцинація від ковіду дітей від 5 років

Протягом першого дня кампанії перші щеплення отримали 15 тисяч дітей.

В Італії почалася вакцинація від ковіду дітей від 5 років
Вакцинація дітей від ковіду вже відбувається в Румунії
Фото: EPA/UPG

В Італії у четвер розпочалася кампанія вакцинації від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Ця вікова група є наймолодшою, для якої вакцини схвалені для використання.

Про це інформує агенція ANSA

Протягом першого дня кампанії перші щеплення отримали 15 тисяч дітей, повідомили італійські органи охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні незабаром можуть дозволити щеплення дітей віком від 5 років від коронавірусної хвороби. Водночас він підкреслив, що масова вакцинація дітей від COVID-19 поки що не входить до пріоритетів МОЗ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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