Президент Чехії призначив новий уряд Петра Фіали

Президент Чехії Мілош Земан у четвер, 17 грудня, призначив новий склад уряду на чолі з Петром Фіалою.

Про це повідомляє "Радіо Прага".

Новий коаліційний уряд Чехії складається з п'яти партій: Громадянської демократичної партії, Християнсько-демократичного союзу – Чехословацької народної партії та партії ТОП-09 (об'єднаних у коаліцію "Разом"), а також Чеської піратської партії та партії "Старости та незалежні" (коаліція "Пірати і старости").

У чеському кабінеті буде 17 міністрів та прем'єр. Шість портфелів отримали громадянські демократи, три – християнські демократи, два – представники ТОП-09, чотири – "Старости та незалежні", три – "пірати".

Міністром закордонних справ Чехії став представник Піратської партії Ян Ліпавський.

Земан спочатку відмовлявся призначити Ліпавського на посаду міністра, у зв'язку з "низькою кваліфікацію кандидата", але потім все ж погодився та затвердив склад уряду в тому вигляді, в якому його запропонував Фіала.

Сам Фіала був призначений главою уряду ще в кінці листопада. Тепер він може символічно перебрати повноваження від свого попередника Андрія Бабіша.

Нагадаємо, що 8 та 9 жовтня у Чеській Республіці відбулися парламентські вибори. За підрахунками голосів, коаліція "Разом", утворена трьома правими опозиційними партіями, неочікувано здобула перемогу на виборах до Палати депутатів.

Попередній глава уряду Андрей Бабіш та його партія ANO зайняли друге місце і при цьому втратили партнера по коаліції – Чеську соціал-демократичну партію, яка не подолала виборчий поріг у 5%. Крім того, у парламенті вперше не буде представників Компартії, які, хоч і не були в урядовій коаліції, але часто підтримували уряд Бабіша.