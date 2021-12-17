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Україна може позиватися у арбітраж проти Польщі щодо скорочення дозволів на ввіз товарів у ЄС

Поки що сторони ведуть перемовини і шукають консенсус.

Україна може позиватися у арбітраж проти Польщі щодо скорочення дозволів на ввіз товарів у ЄС
Фото: EPA/UPG

Україна може позиватися у арбітраж проти Польщі через скорочення дозволів на автомобільні перевезення товарів.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду у відповідь нардепу "Слуги народу" Дмитру Киселевському. За словами парламентаря, останні роки Польща скорочує кількість дозволів, чим перешкоджає українському експорту в Євросоюз і порушує цим Угоду про асоціацію, де прописана заборона на погіршення умов.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що відомство робить все, щоб отримати необхідну кількість дозволів.

"Ситуація ще гірша не тільки в тому, що скорочується кількість за останні чотири роки дозволів, а повʼязана з тим, що збільшується наш експорт. За останні 5-6 років товарообіг збільшився у два рази, а паралельно з цим кількість дозволів зменшилась на 40 000", – зазначив він.

За словами міністра, Україна працює і з Єврокомісією, і з польськими колегами, і готова йти на будь-які заходи щодо вирішення цього питання.

Шмигаль додав, що він особисто і президент ведуть складну розмову щодо цього.

"Ми дійсно почали переговорні процедури, і дійсно наступний крок – це відповідний арбітраж про невиконання пункту про Угоди про асоціацією однією зі сторін", – заявив голова Кабміну.

У вересні цього року Шмигаль попросив уряд Польщі збільшити кількість довзолів на ввіз товарів у ЄС до 200 000, пише "Укрінформ". 200 тисяч – це показник 2018 року. 

В 2019 Польща скоротила їх жо 160 тисяч і 15 тис. додаткових, а в 2020 – до 160 000 і 4,7 тис. додаткових. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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