У США затримали колишнього підрядника Пентагону за спробу шпигунства на користь Росії

У разі доведення провини чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

У США затримали колишнього підрядника Міністерства оборони, якого спіймали на спробі шпигунства на користь Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Зазначається, що 63-річний Джон Роув-молодший намагався надати російському уряду секретну інформацію про національну оборону. Чоловік майже 40 років пропрацював інженером-випробувачем для декількох затверджених підрядників оборонної промисловості, мав доступ до секретної інформації, пов'язаної з питаннями, що стосуються аерокосмічних технологій ВПС США.

"Після здійснення ряду порушень безпеки і виявлення пристрасного інтересу до справ Росії, зокрема можливості отримати дозвіл від уряду Росії, Роу був ідентифікований як потенційна інсайдерська загроза і звільнений", - йдеться в повідомленні.

ФБР почало секретну операцію, щоб визначити готовність Роу передати секретну інформацію іноземному уряду. У березні 2020 року Роу зустрівся зі співробітником ФБР, який видав себе за російського агента.

Протягом наступних восьми місяців Роу обмінявся більш ніж 300 електронними листами з російським агентом, підтвердивши свою готовність працювати на російський уряд і обговоривши свої знання секретної інформації, що стосується національної безпеки й військових інтересів США.

В одному з електронних листів він розкрив інформацію про національну оборону, яка перебувала під грифом "таємно", яка стосувалася конкретних операційних деталей систем радіоелектронної протидії, що використовуються на військових винищувачах США.

У разі доведення провини чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Наприкінці листопада Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало громадянина цієї країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.