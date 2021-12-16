Ізраїль передасть Україні 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Ізраїль передасть Україні 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Партія буде надана в рамках програми COVAX.

Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні.

Зазначаєтьс, що уряд Ізраїлю, "зважаючи на виклики пандемії COVID-19, що постали перед усім світом, та особливі міцні стосунки між державами та народами Ізраїлю та України", прийняв рішення передати Україні пів мільйона доз вакцини.

"Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні у боротьбі з COVID-19. Через 10 днів ми відзначатимемо 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами, і цей жест є символом міцних зв’язків та дружби, що існують між Ізраїлем та Україною", - зазначив надзвичайний та повноважний посол Міхаель Бродський.

Нагадаємо, 9 грудня Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що помістило на карантин 125 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності.

Також у відомстві зазначили, що станом на 1 листопада в Україні залишалося 408 216 доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня. Їх вилучили з пунктів та центрів вакцинації для утилізації.

У середині вересня Київська школа економіка попередила, що через недостатні темпи щеплення в Україні може зіпсуватися велика кількість вакцини AstraZeneca. Тоді залишки всіх вакцин в Україні становили близько 11 млн доз, із них AstraZeneca - близько 3 млн. Щоб уникнути псування вакцини, за підрахунками КШЕ, необхідно збільшувати темпи її використання в п'ять разів. У листопалі МОЗ повідомило про утилізацію 500 тис. доз вакцини AstraZeneca, у яких закінчився термін придатності.