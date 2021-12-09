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МОЗ списало 125 тис. доз простроченої вакцини AstraZeneca

Інформація про точну кількість прострочених доз буде відома після перерахунку препаратів у регіонах.

МОЗ списало 125 тис. доз простроченої вакцини AstraZeneca
Фото: facebook/Руслан Марцінків

Міністерство охорони здоров’я помістило на карантин 125 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності.

Про це МОЗ повідомило у відповідь на запит видання "ГОРДОН".

"Станом на 1 грудня 2021 року залишилося приблизно 125 тис. доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Вакцини з терміном придатності, що минув, не використовують для проведення вакцинації проти COVID-19, їх поміщено в карантин", – йдеться у повідомленні.

МОЗ додало, що інформація про точну кількість прострочених доз буде відома після перерахунку препаратів у регіонах.

Також у відомстві повідомили, що станом на 1 листопада в Україні залишалося 408 216 доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня. Їх вилучили з пунктів та центрів вакцинації для утилізації.

У середині вересня Київська школа економіка попередила про те, що через недостатні темпи щеплення в Україні може зіпсуватися велика кількість вакцини AstraZeneca. Тоді залишки всіх вакцин в Україні становили близько 11 млн доз, із них AstraZeneca - близько 3 млн. Щоб уникнути псування вакцини, за підрахунками КШЕ, необхідно збільшувати темпи її використання в п'ять разів.

У листопалі МОЗ повідомило про утилізацію 500 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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