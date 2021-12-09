МОЗ відзвітувало про 26 млн щеплень проти COVID-19 в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 26 млн щеплень проти COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За оперативними даними МОЗ, 8 грудня від коронавірусної недуги щеплено 178 796 людей. Першу дозу вакцини отримали 69 267 осіб, завершили імунізацію 109 529 українців.

Щеплення проводилось 916 мобільними бригадами з імунізації 3 264 пунктами щеплення та 471 центром вакцинації населення.

97 552 щеплень учора було зроблено вакциною від Pfizer/BioNTech, 67 314 – китайським препаратом CoronaVac, 13 252 українці для щеплення обрали Moderna, 678 – AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 974 700 людей, з них одну дозу отримали 13 974 698 осіб, повністю імунізовані 12 151 762 людини. Загалом проведено 26 126 460 щеплень.

Як повідомляли, лідером з вакцинації в Україні є Київ. Лише в столиці повністю імунізовані 65% дорослих. Серед інших регіонів найбільша кількість вакцинованих двома дозами у Київський області – майже 49%.

Щодо кількості мешканців, вакцинованих принаймні однією дозою, - позначку в 50% перетнули лише три регіони. Окрім Києва, це Київська область (55% вакцинованих однією дозою) та Полтавська область (майже 52%).