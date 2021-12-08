НАН: хвиля COVID-19 в Україні йде на спад, але омікрон може змінити ситуацію

Показники захворюваності зменшилися на десятки відсотків порівняно з листопадом.

Національна академія наук вважає, що хвиля COVID-19 в Україні найближчими тижнями продовжить спадати, але швидке поширення у світі нового більш заразного омікрон-штаму коронавірусу становить загрозу й для України.

Такий прогноз дала Робоча групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

"В останні два тижні епідемія спадала відносно сталими темпами. Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів зменшилася втричі, нових виявлень поменшало в 2,2 раза, зайнятих ліжок у лікарнях – на 40%, добові госпіталізації скоротилися майже вдвічі, смертність – на 37%. Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України", - сказано в прогнозі.

Станом на початку грудня середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 10,3 тис. осіб на день, і до третьої декади зменшиться ще більше - десь до 7 тисяч.

Ситуація може змінитися після того, як омікрон добереться до України. "Штам омікрон уже підтверджено у 915-ти зразках у світі, з яких 212 - у країнах ЄС. З огляду на темпи його поширення у Південній Африці, він становить потенційну небезпеку і може суттєво вплинути на епідемічну динаміку й в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 7 грудня у зв'язку зі зменшенням рівня захворюваності з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська.

У "червоній" зоні залишаться 10 регіонів України.