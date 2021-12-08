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У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон

Такий висновок зроблено на основі невеликого дослідження у Південній Африці. Воно ще не пройшло рецензування. 

У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
Фото: КМДА

Існуючі вакцини від коронавірусу можуть захищати людей, які контактували із хворими на штам омікрон. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоровʼя після перших лабораторних тестувань у Південній Африці, пише BBC.

Це дослідження ще не пройшло рецензування. Згідно з ним, вакцина Pfizer може дати у 40 разів менше нейтралізуючих антитіл проти омікрону, ніж від початкового штаму коронавірусу. Однак здатність нового штаму ухилятися від вакцинних антитіл неповна, каже професор, вірусолог Африканського науково-дослідного інституту охорони здоровʼя Алекс Сігал, який керував дослідженням.

Сігал вважає, що вакцинація на додачу до вже перенесеного ковіду може нейтралізувати зараження новим штамом. Це свідчить про те, що бустерні дози щеплень можуть принести значну користь. 

Дослідники говорили, що спостерігалося падіння рівня здатності антитіл, вироблених після вакцини, нейтралізувати новий штам. Однак директор ВООЗ із надзвичайний ситуацій доктор Майк Раян заявив, що немає жодних ознак того, що омікрон буде більш успішно ухилятися від вакцин, ніж інші штами.

"У нас є високоефективні вакцини, які на даний момент довели свою ефективність проти усіх варіантів з точки зору тяжкості перебігу хвороби та госпіталізацій, і нема причин очікувати, що буде інакше", – зазначив він. 

Перші дані свідчать про те, що омікрон не переноситься тяжче, ніж дельта чи інші штами. 

Даних про те, як від омікрону захищають інші вакцини, наприклад, Moderna, поки нема. 

Нагадаємо, генеральний директор Moderna Стефан Бансель припускає, що проти омікрон-штаму коронавірусу потрібні будуть нові вакцини. Це пов'язано із тим, що цей варіант має дуже багато мутацій в шипі, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Докладно про цю мутацію читайте в матеріалі LB.ua "“О” означає “Омікрон”: що відомо про новий варіант коронавірусу" .

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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