У ВООЗ вважають неефективним переливання плазми від перехворілих на ковід

Дослідження свідчать, що це "не поліпшує виживання і не знижує потреби в механічній вентиляції".

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації лікування коронавірусної хвороби COVID-19. У них, зокрема, вказано, що хворим на коронавірус не рекомендується переливати плазму крові тих, хто вже перехворів на COVID-19.

"Незважаючи на початкові очікування, нинішні дослідження свідчать про те, що воно (переливання кров'яної плазми) не поліпшує виживання і не знижує потреби в механічній вентиляції, і, крім того, воно є дороговартісним та витратним за часом", - констатували в організації.

У ВООЗ наголосили, що не рекомендується переливати плазму людей, які одужали після коронавірусу, пацієнтам, захворювання яких не є тяжким, а також тяжкохворим та пацієнтам, які перебувають у критичному стані.

Ці висновки засновані на результатах 16 досліджень, проведених за участю 16 236 пацієнтів, додали у ВООЗ.

Нагадаємо, станом на 3 грудня ВООЗ констатувала, що новий штам коронавірусу омікрон ще не спричинив жодної смерті у майже 40 країнах, де його виявили.

Як повідомляли, МОЗ України ще в листопаді 2020 року вніс у протокол лікування ковіду переливання плазми від тих, хто вже перехворів. Цей метод рекомендували застосовувати до хворих з важким чи критичним перебігом. Оптимальним вважається введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найбільш ефективно – в перші 72 години під появи перших клінічних симптомів.

Використання плазми від видужалих пацієнтів для лікування інфікованих коронавірусом уже використовується в деяких країнах. Китай ще в лютому закликав своїх громадян, котрі побороли хворобу, здавати кров для допомоги інфікованим.

Цей метод лікування дозволений також у Європі, США і Росії. Досі вважалося, що переливання конвалесцентної плазми знижує смертність на 57%.

Раніше доктор медичних наук, професор відділу загальної і молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко в інтерв'ю LB.ua розповідав, чому метод переливання плазми є вкрай важливим для лікування хворих на ковід.