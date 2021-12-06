За минулу добу в Україні зафіксували 4 478 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 429 дітей та 52 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 660 осіб. 239 пацієнтів померли. Одужало – 9 082 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 501 955 осіб, одужало – 3 059 741. Від ускладнень захворювання померли 88 519 людей.

Всього буkо здійснено 16 089 778 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 704;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 212;

Дніпропетровська область – 133;

Донецька область – 290;

Житомирська область – 296;

Закарпатська область – 60;

Запорізька область – 221;

Івано-Франківська область – 81;

Київська область – 202;

Кіровоградська область – 117;

Луганська область – 9;

Львівська область – 214;

Миколаївська область – 203;

Одеська область – 178;

Полтавська область – 218;

Рівненська область – 96;

Сумська область – 99;

Тернопільська область – 123;

Харківська область – 214;

Херсонська область – 20;

Хмельницька область – 80;

Черкаська область – 278;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначається, що за минулий тиждень було зроблено майже 1,3 млн щеплень проти COVID-19. А від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей.

Нагадаємо, з понеділка, 6 грудня починають діяти нові карантинні правила. Відповідно до змін, на “жовтому” рівні зможуть працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.