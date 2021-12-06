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38% дорослих українців вакцинувалися проти ковіду, - Ляшко

До лідерів Covid-вакцинації додалися Черкаська та Сумська області.

38% дорослих українців вакцинувалися проти ковіду, - Ляшко
Фото: Lb.ua

38% дорослого населення України повністю вакциновалися проти коронавірусу, а 44,2% - щеплені принаймні однією дозою.

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"В Україні вже 16 регіонів, у яких вакциновано понад 40% дорослих українців принаймні однією дозою. Шість регіонів, в яких повний курс щеплень закінчили вже більше 40% мешканців", - сказав він.

Ляшко зазначив, що за останній тиждень до лідерів вакцинації - міста Київ, де вакциновано майже 66% населення; Київської області (55%), Полтавської (50%); Дніпропетровської (48,9%) додались ще Черкаська (46,7%) та Сумська області.

Міністр охорони здоров'я також привітав військових з Днем Збройних сил України і зазначив, ЗСУ показують найвищі відсотки охоплення вакцинацією. Наразі щепився майже увесь особовий склад ЗСУ - майже 92% військових щеплені двома дозами вакцини, 98% – однією.

Нагадаємо, згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

1 грудня, Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на поточний рік щодо виділення коштів на виплати по тисячі гривень вакцинованим.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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