У МОЗ попередили про шахрайську схему під виглядом виплати 1000 грн за вакцинацію

Міністерство охорони здоровʼя попередило про нову шахрайську схему, повʼязану із програмою "єПідтримка", в межах якої щеплені українці отримуватимуть по 1000 гривень.

Зловмисники від імені міністерства надсилають інформацію з проханням надати номер картки та персональні дані нібито для нарахування коштів. Про це на брифінгу 6 грудня повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Ці дані використовуються шахраями для зняття коштів із карток. Повідомляти будь-яку інформацію про картку, зокрема термін дії та CVV, небезпечно.

"Запевняю, що від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам. Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання фінансової допомоги – online, через мобільний додаток Дія", – зазначив міністр.

Ляшко закликав користуватися лише перевіреною інформацією на офіційних державних ресурсах.

Нагадаємо, у межах програми "єПідтримка" повністю вакциновані від ковіду отримають по 1000 гривень на віртуальну картку в додатку "Дія". Люди без додатків також зможуть одержати кошти альтернативним шляхом, але пізніше – цей механізм ще розробляється.

Витратити гроші можна буде на вичерпний перелік товарів і послуг: купівлю книг, квитків у музеї, кіно та театри, авіаквитки, подорожі залізницею та фітнес-клуби. Перелік субʼєктів господарювання, які відповідно до їхніх КВЕД зможуть взяти участь у програмі, буде сформовано і орилюднено згодом.

Українці з дня нарахування коштів матимуть 4 місяці, щоб витратити їх.