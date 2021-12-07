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МОЗ відклало включення вакцини від пневмококу до списку обов'язкових

"Сьогодні ми спрямовані на боротьбу з ковідом".

МОЗ відклало включення вакцини від пневмококу до списку обов'язкових
Фото: slovenskenovice.si

Міністерство охорони здоров'я вирішило відкласти заплановане на 2022 рік включення вакцини від пневмококової інфекції до списку обов'язкових.

Про це у вівторок на форумі "Україна 30. Саміт "Діти" сказав міністр Віктор Ляшко.

"Ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія ковіду, то, я думаю, ми вже у 2022 році ввели б до Національного календаря ще один інфекційний патоген. Але сьогодні ми спрямовані на боротьбу з ковідом", - заявив він.

В Україні до переліку обов’язкових входять щеплення від 10 захворювань: дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правцю, туберкульозу, вірусного гепатиту В, паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.

За рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунізації до переліку має увійти і вакцинація від пневмококової інфекції. Вакцинувати кон’югованою пневмококовою вакциною рекомендується дітей у віці до 1 року, а також дітей, що народилися раніше внесення вакцинації до Календаря щеплень, яким не виповнилося 5 років на час початку вакцинації.

Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Довгострокові неврологічні наслідки у вигляді втрати слуху, психічних порушень, порушень рухової активності і судом спостерігаються у 24,7% осіб, що хворіли на пневмококовий менінгіт в дитинстві. Ця інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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