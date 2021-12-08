За добу в Україні зафіксували 9 371 новий випадок ковіду

За минулу долбу в Україні зафіксували 9 371 новий випадок коронавірусної інфекції COVID-1. Зокрема, захворіли 809 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 998 осіб. 450 пацієнтів померли. Одужали 26 804 людини.

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіла – 3 519 981 особа, одужало – 3 109 423. Від ускладнень померли 89 436 пацієнтів. Всього було здійснено 16 160 332 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 1519;

Вінницька область – 369;

Волинська область – 379;

Дніпропетровська область – 358;

Донецька область – 723;

Житомирська область – 187;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 530;

Івано-Франківська область – 166;

Київська область – 489;

Кіровоградська область – 137;

Луганська область – 147;

Львівська область – 413;

Миколаївська область – 305;

Одеська область – 284;

Полтавська область – 705;

Рівненська область – 397;

Сумська область – 274;

Тернопільська область – 184;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 201;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 376;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 78.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за добу 199 765 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей. Всього в Україні понад 12 млн людей вже отримали дві дози вакцини і завершили курс щеплення.

Нагадаємо, 7 грудня Київ і вісім областей України вийшли з "червоної" зони.

При цьому з 6 грудня в Україні діють оновлені карантинні правила, які посилюють вимоги до вакцинації у "жовтій" зоні. Вони дозволяють працювати лише тим громадським закладам, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання. Відвідувачі таких закладів також мають бути вакциновані хоча б одною дозою.

"Червона" зона під час весняної хвилі ковіду вводилась у 14 областях і місті Києві. В середньому вони там знаходились 37 днів. Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше були Житомирська область (63 дні) і Чернівецька (52 дні).