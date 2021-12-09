У США заявили, що симптоми омікрона поки що переважно легкі

Більшість американців, які захворіли, мають тільки кашель та закладений ніс.

Директорка Центру контролю та профілактики захворювань у США (CDC) Рошель Валенскі заявила, що симптоми нового омікрон-штаму коронавірусу поки що переважно легкі. Це кашель, закладений ніс та втома.

В інтерв'ю Associated Press вона розказала, що у США поки що зареєстрували кілька десятків випадків омікрону, причому три чверті інфікованих були вакциновані, а третина уже пройшла ревакцинацію. Абсолютна більшість мали легкі симптоми хвороби, одну людину госпіталізували, ніхто не помер.

У деяких випадках хвороба може прогресувати, тому Валенскі підкреслила, що ці дані мають попередній характер.

Перший випадок омікрон-штаму у США виявили 1 грудня. Станом на 8 грудня CDC зареєстрував 43 випадки інфікування в 19 штатах. Близько третини пацієнтів були недавно за кордоном, більшість з інфікованих - молоді люди.

Нагадаємо, що в Україні заражень омікроном поки що не виявляли.

Штам омікрон з'явився у листопаді на півдні Африки, після чого ВООЗ майже одразу оголосила його таким, що викликає занепокоєння. Головна особливість нового штаму полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.