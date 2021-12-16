Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО куплі зброї Україною

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію ЗМІ про те, що Німеччина за підтримки Нідерландів заблокувала покупку зброї через НАТО.

На спільному з генсеком блоку Єнсом Столтенбергом брифінгу Зеленський зазначив, що це питання глибокого обговорювалося.

"Як ви розумієте, обʼєднаної позиції щодо вступу України в НАТО серед 30 держав поки що немає, але більшість країн нас підтримує. І так само немає обʼєднаної позиції серед держав щодо військової допомоги, особливо в таких контрактах. Але я відчуваю повну підтримку генерального секретаря і ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань", – заявив він.

Столтенберг прямо цю інформацію не коментував, але сказав, що Агенція закупівель НАТО допомагає закупати певну зброю і обладнання для України, так само закупівлі відбуваються за двусторонніми угодами з країнами.

Нагадаємо, днями німецьке видання Bild повідомило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО. За даними видання, з травня 2021 року Німеччина блокує іншим членам Альянсу можливість продавати зброю Україні. Зокрема, йдеться про партію з 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Міністр оборони Олексій Резніков також говорив, що минулого місяця Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії.