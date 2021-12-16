Корнієнко прокоментував заяву Богдана про зарплати в конвертах ”слугам народу”
Корнієнко прокоментував заяву Богдана про зарплати в конвертах ”слугам народу”
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
Промоутер Усика прокоментував пропозицію російського бізнесмена компенсувати втрати від проведення бою з Джошуа в Києві
Промоутер Усика прокоментував пропозицію російського бізнесмена компенсувати втрати від проведення бою з Джошуа в Києві
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Coronavac не захищає від омікрону, судячи з попередніх даних, – Bloomberg
Coronavac не захищає від омікрону, судячи з попередніх даних, – Bloomberg
Мирослав Маринович: «Чи може бути життя суспільне без жертви? Моя відповідь: точно ні»
Мирослав Маринович: «Чи може бути життя суспільне без жертви? Моя відповідь: точно ні»
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
ГоловнаСвіт

Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО куплі зброї Україною

У блоці немає обʼєднаної позиції щодо військової допомоги.

Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО куплі зброї Україною
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію ЗМІ про те, що Німеччина за підтримки Нідерландів заблокувала покупку зброї через НАТО.

На спільному з генсеком блоку Єнсом Столтенбергом брифінгу Зеленський зазначив, що це питання глибокого обговорювалося.

"Як ви розумієте, обʼєднаної позиції щодо вступу України в НАТО серед 30 держав поки що немає, але більшість країн нас підтримує. І так само немає обʼєднаної позиції серед держав щодо військової допомоги, особливо в таких контрактах. Але я відчуваю повну підтримку генерального секретаря і ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань", – заявив він.

Столтенберг прямо цю інформацію не коментував, але сказав, що Агенція закупівель НАТО допомагає закупати певну зброю і обладнання для України, так само закупівлі відбуваються за двусторонніми угодами з країнами. 

Нагадаємо, днями німецьке видання Bild повідомило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО. За даними видання, з травня 2021 року Німеччина блокує іншим членам Альянсу можливість продавати зброю Україні. Зокрема, йдеться про партію з 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви. 

Міністр оборони Олексій Резніков також говорив, що минулого місяця Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також