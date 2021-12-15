Зазначається, що Перша інформаційна компанія створила спеціалізовані ресурси, на яких трьома мовами викладається інформація провійну на сході України та про долю постраждалих від окупаційних дій.

Громадяни країн ЄС не вірять у війну між Україною та РФ, а також у можливість військової агресії з боку Російської Федерації.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Перша інформаційна компанія.

"Сім років війни в європейській країні, як це можливо і хто на кого міг напасти? Виявляється - мешканці Європи просто не можуть повірити, що на мирну розвинену державу може напасти країна-сусідка і вкрасти чужі території. Перша Інформаційна Компанія провела опитування серед жителів багатьох європейських країн і майже ніхто не повірив, що в Україні вже стільки років триває війна, тисячі загиблих, мільйони поламаних доль, анексовано Крим, окуповано українські території. Вони не вірять в небезпеку і те, що така ж ситуація може статись в їх країнах”, - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що Перша інформаційна компанія створила спеціалізовані ресурси, на яких трьома мовами викладається інформація про війну на Сході України та про долю постраждалих від окупаційних дій.

Окрему увагу приділили анексії Криму, адже розділено цілі родини, зламано багато життів і це не має пройти поза уваги світу, завтра може настати черга будь-якої з європейських країн через непомірні апетити окупанта.

“Мета цього проекту не тільки нагадати світовій спільноті про наслідки війни в Україні та загрозу світові в разі відсутності реакції та протидії, ми хочемо і будемо сприяти поверненню мирного життя українців та відновленню територіальної цілосності держави”, - зазначили автори проєкту.