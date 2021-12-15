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Німеччина висилає двох російських дипломатів через убивство Хангошвілі

"Це вбивство на замовлення держави є грубим порушенням норм німецького права".

Німеччина висилає двох російських дипломатів через убивство Хангошвілі
Фото: EPA/UPG

Після винесення вироку росіянину Вадиму Красікову (Соколову) у справі про вбивство в Берліні чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі уряд Німеччини оголосив двох дипломатів посольства Росії персонами нон грата.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Це вбивство на замовлення держави є грубим порушенням норм німецького права та суверенітету Федеративної республіки Німеччина", - заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

Вона повідомила, що викликала російського посла та оголосила йому про видворення двох співробітників посольства. Бербок також зазначила, що те, що сталося, "ускладнило відкритий і чесний діалог з Росією".

Нагадаємо, суд у Берліні засудив до довічного позбавлення волі російського громадянина Вадима Красікова за звинуваченням у тому, що той у серпні 2019 року вбив у берлінському парку Тіргартен колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

У цій справі також допитували і свідка з України – підприємець з Харкова на ім'я Олександр впізнав обвинуваченого у вбивстві як свого свояка (чоловіка сестри дружини) – Вадима Миколайовича К. Він також заявив, що обвинувачений є співробітником російських спецслужб у званні полковника.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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