Переклад книги В’ятровича про польсько-українську війну отримав відзнаку у Канаді

Колишній голова Інституту національної пам'яті, історик Володимир В’ятрович та перекладачка Ксенія Мариняк отримали нагороду від канадського Літературного фонду імені Пітерсона за переклад книги "The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942–1947". В Україні видання відоме як "‎Друга польсько – українська війна. 1942 – 1947".

Про це повідомляє ЦДВР.

Іформація про переможців цьогорічної перекладацької відзнаки зазначена на офіційній сторінці Літературного фонду імені Пітерсона.

Урочиста церемонія відбулася у Торонто В’ятрович та Мариняк отримали нагороду "На знак визнання того, що ця книга просуває нові дослідження та аналіз з української точки зору історично чутливого періоду в українсько-польських відносинах, які, безсумнівно, допоможуть згенерувати майбутні академічні дискусії на цю тему".

У виступі на церемонії нагородження, В’ятрович підкреслив ключову роль перекладів іншими мовами книг з історії України.

"Зараз найвища пора робити так, щоб історію україни знали не лише українці, а знав світ. І це потрібно не тільки для того, аби світ був повніший, аби одна із важливих частин світової історії – історія України – була відома всім. Це потрібно для розуміння сьогодення. Щоб світ розумів, що сьогодні відбувається в Україні і довкола України, щоб світ усвідомив, що українці сьогодні захищають не тільки свою країну, а захищають світ – світ свободи – і в цьому потребують допомоги та об’єднання зусиль. Я переконаний, що розповідаючи свою історію ми робимо Україну міцнішою і закладаємо основи для нашої підтримки вільними країнами. Дякую Фонду Стенлі Пітерсона, який допомагає світові зрозумвіти українську історію", – сказав В’ятрович.

Історик працював над книгою під час роботи в Українському науковому інституті Гарвардського університету в 2010-11 роках, а у 2011 році її опублікувало видавництво Києво-Могилянської академії.

Спираючись на унікальні джерела радянських, німецьких, польських та архівів ОУН, В’ятрович розповів про донедавна малодосліджені історичні події збройного конфлікту між поляками та українцями, що вибухнув у 1942 році на Холмщині, перекинувся на Волинь і Галичину, і тривав до 1947 року.

Автор приділив чимало уваги впливу політичних процесів на причини і перебіг воєнних дій, спробам налагодження співпраці між представниками двох сторін під час та після Другої світової війни, а також – ролі й місцю цієї війни в пам’яті обох народів.

Англійськомовна версія книги вийшла під назвою "The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942–1947" ("Гордіїв вузол. Друга польсько-українська війна 1942–1947") у канадському видавництві “Horner Press“ наприкінці 2020 року. Польський переклад книги "Druga wojna polsko-ukraińska 1942–1947" вийшов 2013 року, видавець Management Academy Group.

Володимир В’ятрович – історик, кандидат історичних наук, дослідник історії українського визвольного руху. У 2008 – 2010 роках на посаді директора Архіву Служби безпеки України розсекретив раніше таємні архіви КҐБ та організував відкритий доступ до них. У 2010 – 2011 роках працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету. У 2014 - 2019 роках голова Українського інституту національної пам’яті. Очолював вчену раду Центру досліджень визвольного руху –неурядової дослідницької установи (2008–2014). Керував науковим центром в Національному університеті “Києво–Могилянська академія” (2011–2015). Член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького». Зараз – народний депутат України.