Лідери ЄС заявили, що за військову агресію проти України Росія заплатить високу ціну

"Якщо буде будь-яка військова агресія проти України, то реакція буде сильною".

Лідери ЄС під час саміту Східного партнерства заявили, що Росія заплатить високу ціну за будь-яку військову агресію проти України.

про це на пресконференції після закінчення саміту повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас була можливість знову підтвердити нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Завтра Рада ЄС повернеться до цього питання, щоб з новою силою заявити – разом із нашими партнерами в НАТО, Великій сімці, зі США, Канадою та Великобританією – що якщо буде будь-яка військова агресія проти України, то реакція буде сильною, злочинцеві доведеться заплатити високу ціну за таку агресію", - сказав Мішель.

Нагадаємо, західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.

7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України відбулася розмова Путіна та Байдена. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію". Разом із тим Байден допустив зустріч США та членів НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу. Країни Східної Європи критично поставилися до цієї ідеї президента США.