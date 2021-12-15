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Мішель: ЄС планує інвестувати в країни Східного партнерства понад 2 млрд євро

Умовою підтримки з боку ЄС є дотримання фундаментальних цінностей, зокрема прав людини.

Мішель: ЄС планує інвестувати в країни Східного партнерства понад 2 млрд євро

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про намір Європейського союзу інвестувати у країни Східного партнерства понад 2 млрд. євро.

Як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, про це Мішель сказав виступаючи в середу в Брюсселі в рамках саміту Східного партнерства, який проходить під його головуванням.

"Наш новий пропонований порядок денний підкріплений амбітним економічним та інвестиційним планом. Він мобілізує понад два мільярди євро. Ці інвестиції вплинуть на суспільство", - сказав Мішель.

Він додав, що умовою підтримки з боку ЄС є дотримання фундаментальних цінностей, зокрема прав людини, верховенства права, управління та демократичної підзвітності, гендерної рівності та підтримки молоді.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем перед шостим самітом Східного партнерства.

Учора делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом. У ній говориться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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