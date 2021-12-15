Лідери ЄС визнають європейські прагнення України, Грузії та Молдови – декларація

У декларації підтверджується суверенне право кожного партнера вибирати рівень амбіцій та мети, яких він прагне у своїх відносинах з Євросоюзом.

Лідери Європейського союзу підтверджують визнання європейських прагнень України, Грузії та Молдови, як це раніше було зафіксовано у відповідних угодах про асоціацію.

Це випливає із спільної декларації "Відновлення, стійкість та реформи", ухваленої за підсумками саміту Східного партнерства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадавши про набуття чинності раніше угод про асоціацію між цими країнами та ЄС, лідери ЄС заявили: "У цьому контексті ми визнаємо європейські устремління та європейський вибір зацікавлених партнерів, як зазначено в угодах про асоціацію".

Лідери зазначили, що угоди передбачають "прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом".

"Ми вітаємо досягнутий прогрес і закликаємо до повного здійснення цих угод про асоціацію та їх поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі. Ми нагадуємо, що ефективне виконання угод про асоціацію та їх поглиблених та всеосяжних зон вільної торгівлі, пов'язаних з більш широким процесом зближення нормативів відповідними необхідними реформами, сприяє створенню умов для покращення економічних та торговельних відносин із ЄС, що ведуть до подальшої поступової економічної інтеграції у внутрішній ринок Союзу, як це передбачено угодами про асоціацію”, - йдеться у декларації.

При цьому лідери ЄС запевнили у відданості підтримці зусиль асоційованих партнерів щодо цього.

Крім того, у декларації підтверджується суверенне право кожного партнера вибирати рівень амбіцій та мети, яких він прагне у своїх відносинах з Євросоюзом.

"Ми наголошуємо, що це - конструктивне партнерство, яке не спрямоване ні проти кого, а покликане сприяти миру та процвітанню для всіх сусідніх країн. Східне партнерство залишиться інклюзивним та гнучким, дозволяючи спільно вирішувати спільні регіональні та глобальні проблеми у широкому спектрі областей. У зв'язку з цим ми підкреслюємо нашу особливу мету - розширювати та підтримувати регіональну співпрацю в регіоні Східного партнерства, включаючи зміцнення зв'язків та транспортних сполучень", - наголошується в документі.

Нагадаємо, учора делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом. У ній говориться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи.