Зеленський спростував тиск з боку США щодо виборів на Донбасі

"Тиску я не відчував. Якщо буде – обов'язково скажу".

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про тиск з боку Сполучених Штатів щодо виконання політичної частини Мінських угод, які стосуються проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі.

На запитання журналіста, чи не відчував він тиску з боку партнерів зі США щодо необхідності проведення в ОРДО та ОРЛО виборів до деокупації цих територій, Зеленський відповів: "Тиску я не відчував. Якщо буде – обов'язково скажу".

Раніше Associated Pres повідомило, що США можуть надавити на Україну в питанні "особливого статусу" на Донбасі. Агентство пише, що Україні хочуть запропонувати "офіційно надати певну долю автономії областям на сході країни, які знаходяться під контролем сепаратистів, яких підтримує Росія".

2 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ заявив, що Україна зобов'язана погодитись на прямі переговори з окупаційною адміністрацією Донецької і Луганської областей та надати цим регіонам особливий статус.

10 грудня речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що Сполучені Штати не тиснуть на Україну, щоб Київ поступився частиною окупованих територій Донбасу проросійським силам.

Нагадаємо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Україна ухвалила ще в кінці 2014 року, але він досі не почав працювати. Законом передбачено, що положення про "особливий статус" набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення російських найманців.

Крім того, адміністрації Джо Байдена потрібно врегулювати питання з прагненням України приєднатися до НАТО. Американці та НАТО відкидають вимогу президента РФ Володимира Путіна про нерозширення альянсу на схід, але представники Держдепартаменту нібито вже попередили Україну про те, що членство в НАТО навряд чи можливе в цьому десятиріччі.

У четвер, 9 грудня, президент США Байден провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Президент США запевнив свого українського колегу в тому, що Штати застосують "рішучі економічні та інші заходи" в разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.