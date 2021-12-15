Зеленський зустрівся з Макроном на полях саміту Східного партнерства

На полях саміту Східного партнерства президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що Зеленський та Макрон обговорили актуальні питання українсько-французької співпраці, зокрема реалізацію важливих міжурядових домовленостей щодо спільних економічних проектів, яких було досягнуто за підтримки глав двох держав.

Президенти також обговорили питання європейської інтеграції України.

Зеленський привітав амбітні плани Франції на період її головування в Раді ЄС у першому півріччі 2022 року та висловив сподівання, що французьке головування приділятиме окрему увагу питанням безпеки України та протидії російській гібридній агресії у Європі.

"Лідери скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України. Глава держави відзначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати", - зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, Макрон має намір відвідати Україну. Наразі Єлисейський палац визначає дату офіційного візиту.

Французький президент активно виступає на підтримку України на тлі російської агресії. Під час нещодавньої розмови з президентом РФ він заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

10 грудня президенти Франції та України провели телефонну розмову. Сторони обговорили розблокування нормандського формату і роботи Тристоронньої контактної групи.