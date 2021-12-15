Митрополит Епіфаній вручив Порошенку високу церковну нагороду

Митрополит Епіфаній під час участі у подячному Молебні з нагоди третьої річниці Об‘єднавчого Собору висловив подяку експрезиденту України, лідеру партії «Європейська Солідарність» Петру Порошенку за історичний внесок у становлення і розбудову Православної Церкви України.

«Я хотів висловити щиру подяку кожному, а особливо від себе особисто, від нашої Помісної Української Православної Церкви подякувати п’ятому Президентові України Петрові Олексійовичу Порошенку. Ви зробили дуже багато. Під час Об’єднавчого собору і в буремні історичні часи, коли ми зуміли провести Об’єднавчий собор і отримати Томос від Вселенського патріарха про автокефалію. Але посадивши дерево, його потрібно підливати, обрізати, доглядати. І всі ми разом робимо ці добрі справи в нашому спільному винограднику Божому», – звернувся він до Порошенка.

«Українська Православна Церква завжди буде з вдячністю пам’ятати те, що було зроблено три роки тому і те, що робиться повсякденно і в наш час. Тому що зараз ви допомагаєте, сприяєте в утвердженні і розбудові нашої помісної Української Православної Церкви», – зазначив предстоятель.

Блаженнійший Епіфаній вручив Петру Порошенку високу церковну нагороду – Хрест за заслуги перед Православною Церквою України.Також очільник ПЦУ також відзначив церковною нагородою Марину Порошенко - церковним Орденом на честь Святої Рівноапостольної Княгині Ольги за жертовну любов та віддану працю на благо Помісної Української Православної Церкви і побожного українського народу.

Як відомо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков, який оголосив про створення в Україні незалежної Православної Церкви, де було обрано предстоятеля Православної Церкви України з титулом Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Українська Православна Церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь почав вважати ПЦУ єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала у складі Вселенського патріархату з 10 століття.