Україна та Ізраїль мають багато перспективних напрямків для співпраці, – Кулеба

Товарообіг між країнами за 9 місяців зріс на 10 відсотків.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Україну та Ізраїль з 30-річчям встановлення дипломатичних відносин, що наближається, і зазначив, що багатовікова дружба наших народів у поєднанні з сьогоднішньою взаємовигідною співпрацею роблять ізраїльсько-українські відносини дуже перспективними. Про це міністр сказав під час третього KYIV JEWISH FORUM.

Кулеба зазначив, що єврейське суспільство відіграло значну роль в українській історії, а визначні єврейські політичні, культурні та релігійні діячі українського походження відіграли велику роль в історії держави Ізраїль.

“Ми підійшли до цього 30-річчя українсько-ізраїльських відносин із політичним діалогом на найвищому рівні. Минулого року президент Зеленський відвідав Ізраїль. Цього року Україна зустрічала президента Ізраїлю Іцхака Герцога. Наступного року ми очікуємо на обмін візитами спікерів наших парламентів”, – розповів міністр.

Він нагадав, що цього року набула чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. У підсумку, лише за 9 місяців наш товарообіг зріс на 10 відсотків. Подібну двосторонню угоду про вільну торгівлю Україна має лише з Канадою.

“Наступним логічним кроком є переговори щодо розширення ЗВТ на послуги, а не лише на товари. Це справді може підвищити рівень торгівлі між нашими країнами на благо наших людей”, - сказав Кулеба.

За даними міністра, останнім часом спостерігається збільшення ізраїльських інвестицій в Україну. Нині вони сягають 100 мільйонів доларів США, але потенціал українсько-ізраїльської співпраці значно вищий. Зокрема, наступного року запускається великий іригаційний проєкт у південних областях України, і наш уряд відкритий для більш плідного партнерства з Ізраїлем у цій сфері.

“Ізраїль, країна, яка постраждала від низки зовнішніх агресій, дуже добре знає дві речі. Щоб бути успішним та відстоювати своє право на вибір свого способу життя, потрібно, по-перше, бути сильним, а по-друге, мати міцних друзів. Це урок, який ми зробили з нашої історії, а також з історії держави Ізраїль”, - підсумував Дмитро Кулеба.

Kyiv Jewish Forum, засновником якого є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, цього року проводиться вже втретє та присвячений 30-річчю встановлення дипвідносин між Ізраїлем та Україною.