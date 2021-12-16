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Рада ухвалила звернення до Бундестагу щодо визнання Голодомору геноцидом українців

Нардепи закликали Німеччину дати політичну оцінку подіям 1932-1933 років. 

Рада ухвалила звернення до Бундестагу щодо визнання Голодомору геноцидом українців
Фото: twitter/ Yvan Baker ‏

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до німецького Бундестагу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

За проголосував 331 народний депутат.

"Верховна Рада України закликає Бундестаг Федеративної Республіки Німеччина 

  • до визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, надання політичної оцінки цим подіям, що стане важливим сигналом для вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь,
  • до протидії будь-яким спробам применшити масштаб чи знайти виправдання злочину, який не мав жодної іншої причини, окрім наміру радянського керівництва знищити український народ або значну його частину,
  • до започаткування спільних системних наукових досліджень щодо історичної ролі Німеччини під час Голодомору, зокрема його сприйняття німецькою владою та суспільством, беручи до уваги тісні економічні контакти у період 1932-33 рр. між СРСР та Німеччиною, а також долю німецької меншини на території радянської України
  • до сприяння обізнаності німецької громадськості щодо подій Голодомору 1932-1933 років, зокрема в рамках співпраці з федеральними землями для надання цим подіям належної уваги в освітній сфері, 
  • до розвитку міждержавної співпраці в питаннях відновлення історичної пам’яті на засадах взаємності, поваги та спільного прагнення домогтися історичної справедливості", – йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, що сама Україна визнала Голодомор геноцидом у 2006 році. До неї доєдналися США, Ватикан, Австралія, Грузія, Естонія, Канада, Латвія, литва, Мексика, Польща. Загалом таких держав – близько 20. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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