Рада ухвалила звернення до Бундестагу щодо визнання Голодомору геноцидом українців

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до німецького Бундестагу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

За проголосував 331 народний депутат.

"Верховна Рада України закликає Бундестаг Федеративної Республіки Німеччина

до визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, надання політичної оцінки цим подіям, що стане важливим сигналом для вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь,

до протидії будь-яким спробам применшити масштаб чи знайти виправдання злочину, який не мав жодної іншої причини, окрім наміру радянського керівництва знищити український народ або значну його частину,

до започаткування спільних системних наукових досліджень щодо історичної ролі Німеччини під час Голодомору, зокрема його сприйняття німецькою владою та суспільством, беручи до уваги тісні економічні контакти у період 1932-33 рр. між СРСР та Німеччиною, а також долю німецької меншини на території радянської України

до сприяння обізнаності німецької громадськості щодо подій Голодомору 1932-1933 років, зокрема в рамках співпраці з федеральними землями для надання цим подіям належної уваги в освітній сфері,

до розвитку міждержавної співпраці в питаннях відновлення історичної пам’яті на засадах взаємності, поваги та спільного прагнення домогтися історичної справедливості", – йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, що сама Україна визнала Голодомор геноцидом у 2006 році. До неї доєдналися США, Ватикан, Австралія, Грузія, Естонія, Канада, Латвія, литва, Мексика, Польща. Загалом таких держав – близько 20.