Резніков розповів, як Німеччина блокувала закупівлю зброї через НАТО для України

Минулого місяця Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії.

Про це виданню Financial Times розповів міністр оборони України Олексій Резніков, передає "Укрінформ".

"Вони досі будують газопровід Nord Stream 2 і водночас блокують наші оборонні озброєння. Це дуже несправедливо", – наводить видання отриманий коментар від глави Міноборони.

При цьому уточнюється, що, за словами Резнікова, минулого місяця Берлін наклав вето на закупівлю Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Щоправда, з того часу Німеччина зняла з порядку денного першу позицію, визнавши, що у випадку зброї проти дронів йдеться про нелетальну зброю.

Резніков заявив, що з огляду на те, що уряд Німеччини блокує закупівлі летальної зброї, Україна намагатиметься придбати її за допомогою двосторонніх угод із союзниками, зокрема США, Великою Британією, Литвою та Францією. Він також додав, що перебуває в "дуже оптимістичному настрої" з приводу отримання ракет та іншого оборонного озброєння від США та інших партнерів після переговорів.

Хоча позиція нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом поки не зрозуміла, нова міністерка закордонних справ Анналена Бербок вже заявила, що "Північний потік-2" наразі не може бути введений в експлуатацію, оскільки не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства. Вона також долучилася до останньої зустрічі представників країн G7, які пригрозили РФ "серйозними наслідками" в разі подальшої агресії.