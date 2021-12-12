Путіну ніхто не дозволить змінювати порядок ні в Україні, ні у Європі – Порошенко

Українська влада повинна демонструвати активну позицію у безпекових переговорах з міжнародними партнерами, а світ повинен бачити нашу готовність діяти.

Про це сказав п’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

Він зауважив, що до людей завжди хочеться приходити з позитивними новинами, і ніхто не хоче говорити про війну. Проте є кілька індикаторів, які не можливо ігнорувати. Зокрема те, що після закінчення військових навчань Путін залишив всю військову техніку – це індикатор того, що він готується до війни. Розміщення на прикордонній території розвідувальних й інших засобів, побудова логістики, концентрація більше тисячі батальйонно-тактичних груп, тобто вся наявна можливість Росії, наявних бойовиків з Уралу до Калінінграду недалеко від кордонів України – це є дуже тривожні сигнали.

«Але відповідь на запитання, а чи буде війна ніхто не знає. В першу чергу не знає Путін. Тому що Путін піде війною, якщо він буде відчувати перемогу. І лише об’єднана позиція світу і потужність української армії точно зупинить Путіна. Тому що це є підвищення ціни, яку заплатить Путін у випадку безвідповідального продовження атаки в Україні», – сказав п’ятий Президент України.

Водночас Петро Порошенко зазначив, що всі ці кроки Путіну потрібні, аби підняти ставки у переговорах зі світом. «Давайте проаналізуємо. Путін добивався зустрічі з американським президентом. І він думає, що він вибив собі женевську зустріч. Путін добивався сертифікації «Північного потоку-2». І він думає, що його сертифікують. Він добивався зупинки євроатлантичної інтеграції України. І він думав, що це поставлять на паузу. Путін добивався легалізації аншлюсу Білорусі. І через Білорусь почалася міграційна криза. І проти Путіна не були застосовані санкції. І Путін думав, що так само буде і зараз», – пояснив політик.

«Він прорахувався. Я вважаю блискучою поведінку президента США Байдена на цих переговорах. Путін не відвів ще війська, але світ відійшов на крок назад від надзвичайної небезпечної прірви, куди Путін штовхав світ. Я хотів би окремо наголосити, що на сьогоднішній день на всі ці питання Путін точно отримав «ні». Не буде, не має права Росія силою змінювати порядок в повоєнній Європі», – підкреслив лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко наголосив: «Не має права Росія права вето на рішення суверенної держави і народу України щодо подальшого напрямку розвитку нашої держави».

П’ятий Президент України назвав добрим сигналом об’єднання світових лідерів в питанні санкцій проти Росії у випадку подальшої ескалації агресії.

Він також зазначив, що сподівання Кремля зупинити євроатлантичну інтеграцію України не справдяться, і Україна може звернутися на мадридському саміті НАТО 2022 року про надання Плану дій щодо членства в НАТО.

Порошенко назвав важливим фактором стримування Росії отримання Україною потужної військової допомоги у вигляді оборонного летального озброєння.

За його словами, Україна також розраховує на потужну підтримку реформ, які підвищать спроможність чинити опір російській агресії та перемогти.

«Поєднання двох факторів – міжнародної допомоги, позиції, коли світ говорить єдиним голосом на захист України і потужності української армії, дають нам певні підстави для стриманого оптимізму. Стриманого оптимізму, бо без віри у власну перемогу жодна країна, жодна армія ніколи не перемагала», – наголосив він.

Петро Порошенко також наголосив на важливості об’єднання зусиль у підготовці до проведення безпекових консультацій з нашими партнерами: «Із чим 16 грудня Зеленський має їхати до Брюсселю? З чим наша команда має працювати з Вашингтоном? Ми готові до цього долучатися. Я планую поїздку у Вашингтон і це буде одним з тої тематики, яку ми будемо обговорювати з нашими американськими партнерами».

«Сьогодні Україна повернулася в порядок денний дуже високо. Якщо ми зараз, отримуючи 1,5 млрд. фунтів з боку Об’єднаного королівства, сотні мільйонів доларів США, не зробимо самі кроки, ніхто нам далі надавати оборонну летальну зброю не буде. Зараз кожен день Україна має займати активну позицію, інакше ми втратимо союзників», – резюмував п’ятий Президент України.