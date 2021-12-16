Європарламент ухвалив резолюцію через російські війська біля кордонів України

Європарламент ухвалив резолюцію щодо безпекової ситуації вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях. Документ підтримали 548 депутатів, 69 – проти, 54 – утрималися.

Повний текст документа доступний на сайті Європейського парламенту.

Резолюція засуджує стягування російських військ до кордонів України, закликає РФ відвести збройні сили та дотримуватися власних міжнародних зобов’язань.

"Російська Федерація знову збільшує власну військову присутність на південних та західних кордонах з Україною та в окупованому Криму, сконцентрувавши близько 100 000 військовослужбовців. Нещодавно військове нарощування оцінюється як більш масштабне, ніж попереднє, що відбулося навесні поточного року", - йдеться у документі.

У документі зазначено, що з 2014 року Росія використовує підконтрольні сили в так званих Донецькій та Луганській республіках для дестабілізації на сході України, внаслідок чого вже загинули понад 14 тис. людей, близько 2 млн громадян України перетворилися на переміщених осіб.

Резолюція висловлює підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, та підтверджує рішучу та сталу позицію ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму та міста Севастополь.

Депутати засудили військове нарощування російських військ на кордонах України, поєднане з нарощуванням ворожої риторики РФ щодо України.

Європарламент підкреслює, що російське військове нарощування представляє загрозу для загального миру, стабільності та безпеки Європи. Росію закликали дотримуватися власних міжнародних зобов’язань.

Депутати висловили солідарність з народом України та закликали ЄС поглибити діалог з Україною у сфері безпеки, включаючи надання оборонної зброї для України від дружніх європейських країн, відповідно до статей 51 Хартії ООН, що дає право на індивідуальну та колективну самооборону.

Як зазначається в резолюції, Росія використовує військове нарощування на кордонах з Україною як засіб тиску на Захід з метою досягти певних політичних поступок за рахунок України. Водночас документ наголошує, що вибір будь-якої країни з приєднання до альянсів не може бути предметом для ухвалення якоюсь третьою країною, та відкидає будь-які спроби Росії включити сусідні країни до «сфери впливу» та визначати їхнє майбутнє. Європейські політики наголосили, що будь-які поступки заходу у цих питаннях будуть сприйматися Росією як прояв слабкості, що лише призведе до ескалації агресії.

Як зазначили депутати Європарламенту, поточне російське військове нарощування є лише частиною ширшої стратегії, яка включає використання засобів гібридної війни, спрямованих проти ЄС та його партнерів, з метою посіяти хаос та смуток у сусідстві, на кордонах та всередині Євросоюзу. З цією метою Росія використовує весь спектр загроз, включаючи військові, цифрові, енергетичні, а також засоби дезінформації.

У резолюції наголошується також, що Європейський Союз має бути готовим надіслати РФ дуже чітке попередження, що ворожі військові дії будуть не лише неприйнятними, але потягнуть за собою високу економічну та політичну ціну.

Окремо в резолюції наголошується на необхідності негайних кроків ЄС із зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв, з одночасним посиленням енергетичної солідарності з Україною в рамках Угоди про асоціацію.

Європарламент закликає інституції ЄС та всі країни-члени гарантувати, що трубопровід "Північний потік-2" не буде допущений до операцій.

Документ пропонує ЄС заснувати глобальний механізм антикорупційних санкцій, що дозволить посилити контроль за російськими статками та інвестиціями сумнівного походження та послідовно посилити імплементацію законодавства ЄС з боротьби проти відмивання грошей.

Депутати закликали Євроінституції проаналізувати механізми застосування санкцій, запроваджених проти Росії, та усунути їх вразливості та слабкі місця, щоб зробити ці санкції більш ефективними, та змусити Росію платити реальну ціну за ворожі дії.

Депутати звернулися до лідерів країн ЄС, які проводять зустріч у Брюсселі сьогодні, 16 грудня, із закликом розглянути та зважити на можливі способи реагування на загрози проти європейської безпеки, що спричинені діями Російської Федерації, та продовжити дискусію щодо відпрацювання широкої стратегії ЄС стосовно РФ.

Нагадаємо, 9 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму.