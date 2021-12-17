Партію Меркель очолить її головний суперник Мерц

У Німеччині "Християнсько-демократичний союз" - партію канцлерки Ангели Меркель - очолить її головний політичний суперник – ексглава фракції ХДС/ХСС у бундестазі Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На підтримку 66-річного політика висловилася абсолютна більшість членів партії – 62,1%, повідомив генеральний секретар ХДС Пауль Ціміак у п'ятницю, 17 грудня, за результатами першого в історії ХДС внутрішньопартійного опитування.

Активність учасників опитування становила 66,0%. Майже 400 тисяч членів ХДС вперше в його історії отримали можливість брати участь у ухваленні попереднього рішення щодо кандидатури майбутнього голови.

Мерца тепер буде офіційно обрано головою ХДС з'їзді 21-22 січня. Експерти не сумніваються у тому, що 1001 делегат з'їзду підтримають результати партійного референдуму. Потім обрання Мерця буде затверджено під час ще одного голосування .

Для Мерця це вже третя спроба очолити ХДС. Після звільнення Меркель з посади голови партії у грудні 2018 року, він програв суперечку за цю посаду тодішньому міністру оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, в січні партія Меркель обрала нового голову - ним став прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.