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Швеція посилює правила в’їзду в країну через ситуацію з COVID-19

Швеція обмежить сполучення з Норвегією та Фінляндією та запровадить сильніші обмеження всередні країни.

Швеція посилює правила в’їзду в країну через ситуацію з COVID-19
Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020
Фото: EPA/UPG

Швеція обмежить сполучення із сусідніми країнами та запровадить посилені обмеження всередині країни через збільшення кількості хворих на COVID-19.

Про це повідомив уряд країни у четвер, передає Reuters.

Зазначається, що Швеція обмежить сполучення з Норвегією та Фінляндією, які лишалися останніми країнами, громадянам яких не потрібен був COVID-сертифікат, щоб потрапити до країни. Сертифікат вимагатимуть з 21 грудня.

Уряд Швеції також попереджає, що з наступного тижня будуть запроваджені нові, більш суворі карантинні обмеження всередині країни. Це відбудеться після оприлюднення звіту Національної служби охорони здоров’я Швеції.

"Новий варіант вірусу Omicron ускладнює прогнозування розвитку подій. У Швеції ми знаходимося у відносно кращому становищі, але навіть тут інфекції та навантаження на систему охорони здоров’я збільшуються", - сказала на пресконференції міністр охорони здоров’я Лена Галленгрен.

Останніми днями у Швеції спостерігається стрибок нових випадків зараження, хоча цей показник залишається на рівні нижче більшості європейських країн. У четвер у Швеції повідомили про 4022 нових заражень, що менше, ніж напередодні. Втім це одне з найвищих щоденних прирістів з пізньої весни.

У Швеції з населенням близько 10 мільйонів зараз понад 500 пацієнтів, які потребують лікування від COVID-19, 79 з яких перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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