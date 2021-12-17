Нова голова МЗС Німеччини виступить на конференції українських послів

Вона долучиться до заходу у відеоформаті.

Нова очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступить на щорічній конференції українських послів, що відбудеться 21-22 грудня в Івано-Франківській області.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Захід пройде під гаслом "Дипломатія 30 – стратегія сильної держави".

Його учасниками, крім українських послів, стануть президент Володимир Зеленський, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, голова парламенту Руслан Стефанчук, секретар РНБО Олексій Данілов. Спеціальним гостем стане голова МЗС Польщі Збіґнєв Рау.

Бербок до учасників наради звернеться у відеоформаті.

"Це дуже добрий знак, що щойно вступивши на посаду вона прийняла нашу пропозицію, і ми буквально з перших рук зможемо почути головні напрямки зовнішньої політики Німеччини, яка є однією зі світових потуг і однією з ключових держав Європейського Союзу", – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що ця конференція не стільки підсумує рік, скільки окреслить задачі на майбутнє.

Нагадаємо, після вступу на посаду Анналена Бербок зразу виступила на підтримку України в контексті війни з Росією. Вона сказала, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

13 грудня під час розмови з Дмитром Кулебою вона запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, готовності до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у Нормандському форматі.