У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
ГоловнаСвіт

Нова голова МЗС Німеччини виступить на конференції українських послів

Вона долучиться до заходу у відеоформаті. 

Нова голова МЗС Німеччини виступить на конференції українських послів
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Нова очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступить на щорічній конференції українських послів, що відбудеться 21-22 грудня в Івано-Франківській області.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Захід пройде під гаслом "Дипломатія 30 – стратегія сильної держави".

Його учасниками, крім українських послів, стануть президент Володимир Зеленський, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, голова парламенту Руслан Стефанчук, секретар РНБО Олексій Данілов. Спеціальним гостем стане голова МЗС Польщі Збіґнєв Рау

Бербок до учасників наради звернеться у відеоформаті. 

"Це дуже добрий знак, що щойно вступивши на посаду вона прийняла нашу пропозицію, і ми буквально з перших рук зможемо почути головні напрямки зовнішньої політики Німеччини, яка є однією зі світових потуг і однією з ключових держав Європейського Союзу", – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що ця конференція не стільки підсумує рік, скільки окреслить задачі на майбутнє. 

Нагадаємо, після вступу на посаду Анналена Бербок зразу виступила на підтримку України в контексті війни з Росією. Вона сказала, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

13 грудня під час розмови з Дмитром Кулебою вона запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, готовності до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у Нормандському форматі.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також