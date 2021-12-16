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В Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США

Станом на середину грудня 2021 року є домовленість про імпорт в Україну восьми суднових партій із вугіллям із США та Колумбії загальним обсягом майже 545 тис. тонн.

В Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США
Фото: port-yuzhny.com.ua

В Україну прибули два чергові судна класу "Панамакс" з імпортним вугіллям загальним обсягом 131 тис. тонн.

Про це повідомляється у пресрелізі "ДТЕК Енерго".

Зазначається, що перше судно з 55 тис. тонн вугілля походженням з Колумбії вже причалило в порт ТІС сьогодні в середині дня. Друге судно з 76 тис. тонн палива зі США має швартуватися у порту "Південний" сьогодні вночі.

Згідно з прес-релізом, станом на середину грудня 2021 року компанія домовилася про імпорт в Україну восьми суднових партій із вугіллям із США та Колумбії загальним обсягом майже 545 тис. тонн.

У листопаді президент Володимир Зеленський анонсував прибуття в Україну семи кораблів "Панамакс", у зв'язку з чим, за його словами, дефіциту електроенергії та обмеження її споживання не очікується. Імпортером цього вугілля виступила ДТЕК Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що 20 листопада в Україну прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден з вугіллям із США та Колумбії. Судно класу "Панамакс" причалило в порт "Південний". Обсяг першої поставки склав 60,5 тис. тонн.

Друге судно класу "Панамакс" із американським вугіллям прибуло в Україну 5 грудня.

Очікується, що всі партії прибудуть до України протягом листопада 2021 року – січня 2022 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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