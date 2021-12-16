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США вирішили прискорити згортання антикризової програми викупу активів

Вона завершиться уже в березні 2022 року.

США вирішили прискорити згортання антикризової програми викупу активів
Фото: federalreserve.gov

Федеральна резервна система США оголосила, що з січня прискорить згортання антикризової програми викупу активів - на 30 млрд доларів у місяць замість 15 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті ФРС.

Такими темпами програма повністю завершиться уже в березні 2022 року.

Рішення американського регулятора ухвалене на тлі дуже високої як для США інфляції та покращення на ринку праці.

У листопаді рівень інфляції у США становив 6,8% в річному вираженні, що є найбільшим показником за останні 39 років. У зв'язку з цим ФРС погіршила прогноз інфляції на 2021 рік з 4,2% до 5,3%.

Для її сповільнення Федеральна резервна система планує в 2022 році підвищити відсоткову ставку. Поки що вона залишається в попередньому діапазоні 0-0,25%, але прогноз по ній на наступний рік змінився.

На 2022 рік ФРС прогнозує інфляцію в США на рівні 2,6%.

Програма агресивної підтримки економіки та ринків ФРС розгорнула у березні 2020 року, коли світ почав вводити локдауни через пандемію коронавірусу.

Американський регулятор тоді почав скуповувати казначейські облігації та бонди, забезпечені іпотекою, для стабілізації ринків. На це виділялось не менше 120 млрд доларів на місяць. Восени 2021 року ФРС почала згортати програму, і вже у листопаді її обсяг скоротився до 105 млрд доларів, а в грудні - до 90 млрд доларів.

Нагадаємо, що світова економіка через коронавірус пережила найсильнішу економічну кризу з часів Другої світової війни.

Україна вийшла з коронакризи у другому кварталі 2021 року. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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