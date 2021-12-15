​Місцеві бюджети отримають кошти, щоб покрити різницю в тарифах і погасити заборгованість перед "Нафтогазом", - Шмигаль

Місцеві бюджети отримають кошти, щоб покрити різницю в тарифах на тепло і погасити заборгованість перед "Нафтогазом".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд затвердив порядок та умови надання такої субвенції. Отримання коштів дозволить теплопостачальникам звільнитись від боргів та розпочати модернізацію власних підприємств", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр зазначив, що виконання цих умов передбачено в Меморандумі з місцевою владою.

"Уряд виконує свої зобов’язання. Очільники міст зі свого боку взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду для людей у цьому опалювальному сезоні", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, 30 вересня уряд, "Нафтогаз" та Асоціація міст України підписали меморандум, який гарантував, що місцева влада не підніматиме тарифів на тепло для населення до кінця опалювального сезону. Натомість уряд мав відшкодувати територіальним громадам 37 мільярдів гривень.

Це - борги, які теплокомуненерго накопичили перед "Нафтогазом" із 2016 по 2021 рік, оскільки держава не виділяла коштів на компенсацію тарифів. Як борги за газ можуть вплинути на місцеві бюджети, читайте в матеріалі LB.ua "Гроші на тепло: громади очікують обіцяної компенсації від уряду".