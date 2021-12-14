Міжнародні компанії не готові до участі в приватизації ОГХК без гарантій захисту інвестицій з боку уряду

До аукціону лишилося кілька днів, а Кабмін досі не надав гарантій.

Міжнародні компанії не готові до участі в приватизації АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" без гарантій захисту великих інвестицій з боку Кабінету Міністрів України.

Про це LB.ua повідомили обізнані із ситуацією джерела. Офіційна заява буде оприлюднена найближчим часом.

До проведення аукціону лишилося кілька днів, однак гарантії захисту інвестицій досі не надані. Радник з приватизації ОГХК BDO Corporate Finance звертався до уряду з цього питання ще в жовтні.

Разом із Фондом державного майна України (ФДМУ) було напрацьовано і спрямовано на затвердження уряду проєкт про надання ФДМУ повноважень стосовно гарантій у договорі купівлі-продажу щодо прав власності на виробничі активи та покриття ризиків історичної діяльності ОГХК. Також створено проєкт Меморандуму про взаєморозуміння щодо сприяння та захисту великих інвестицій, який мав би бути укладений між переможцем аукціону та Урядом.

Ці документи повинні забезпечити максимальну залученість міжнародних інвесторів до аукціону та успішну приватизацію ОГХК. Про необхідність їх ухвалення урядові додатково нагадали на початку грудня.

Окрім цього, Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив готовність фінансування для репутаційних інвесторів розвитку ОГХК після проведення аукціону.

Без наданих гарантій міжнародні інвестори остерігаються ризиків ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, голова ФДМУ Дмитро Сенниченко в інтервʼю LB.ua говорив, що при наданні гарантій з боку уряду потенційному покупцю "Об’єднаної гірничо-хімічної корпорації її вартість на аукціоні 20 грудня 2021 року може перевищити стартову ціну 3,7 млрд грн (близько $137 млн при курсі долара 26,77-26,80 грн/$1) на десятки мільйонів доларів.

Фонд держмайна двічі переносив приватизаційний аукціон "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". Останній раз це було 29 жовтня, через допуск до конкурсу лише одного учасника.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – перший об'єкт великої приватизації, який виставлено на аукціон після її розблокування. Однак терміни приватизації відкладали кілька разів. У червні голова ФДМ заявляв, що на ОГХК претендують більше ніж 10 компаній.

Проте призначений на 31 серпня аукціон скасували через допуск до конкурсу лише одного учасника. Наступний аукціон заплановано на 20 грудня.

ОГХК – державне підприємство, один з найбільших у світі виробників титанової сировини. В його структуру входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.